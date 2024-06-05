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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، أعلنت التصريح بتشغيل خطوط (أكاسا اير) الجوية الهندية برحلات منتظمة تجارية للمسافرين بين الهند والمملكة من وإلى مدن (أحمد آباد، ومومباي، والرياض، وجدة)، وذلك خلال الموسم الصيفي لعام 2024 ابتداءً من 8 يونيو الجاري، بواقع 14 رحلة إلى مطار جدة (رحلتين من مدينة أحمد أباد، و12 رحلة من مدينة مومباي) و7 رحلات إلى مطار الرياض من مدينة مومباي، ابتداءً من 4 يوليو المقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني؛ لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعلها منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.

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