عقد مدينة لوجستية سعودية بالمنطقة الحرة في ميناء جيبوتي لمدة 92 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع تحالف مستثمرين سعوديين بالعاصمة جيبوتي، أمس، عقد المدينة اللوجستية السعودية بالمنطقة الحرة في ميناء جيبوتي، التي تقع على مساحة (120) ألف م2 كونها مرحلة أولى ويمتد عقدها لمدة 92 عاما وتشتمل معرضا دائما ومنصة للصناعات السعودية، ومنطقة تبادل تجاري، تحوي عددا من المرافق والمستودعات. ويأتي هذا التطور برغبة مشتركة وجهود حثيثة بذلها وفد اتحاد الغرف السعودية إلى جيبوتي برئاسة رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي ضم أكثر من 100 رجل وسيدة أعمال، وممثلي بعض الجهات والهيئات الحكومية. وتوفر المدينة اللوجستية السعودية وصول المنتجات والصادرات السعودية إلى كل دول القارة الأفريقية عبر موقع ميناء جيبوتي كونها بوابة لأفريقيا، ونقطة مهمة للتبادلات الاقتصادية والتجارية على الصعيد الأفريقي والعالمي. وشهدت زيارة الوفد عقد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الجيبوتي بمشاركة أكثر من (300) من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال، والاطلاع على الفرص الاستثمارية والاقتصادية بالمنطقة الحرة بجيبوتي والمزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. من جهتها وعدت السلطات المختصة في جيبوتي المستثمرين والشركات السعودية بمنحهم تسهيلات ومميزات مماثلة تماماً للشركات الجيبوتية، مستعرضة الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتكنولوجيا. مدينة لوجستية سعودية خارج المملكة الموقع: المنطقة الحرة في ميناء جيبوتي

الإنشاء: تحالف مستثمرين سعوديين

المساحة: 120 ألف م2 (مرحلة أولى)

مدة العقد 92 عاما تشتمل على: معرض دائم

منصة للصناعات السعودية

منطقة تبادل تجاري

عدد من المرافق والمستودعات

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