اتفاقيات ومذكرات في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، في الرياض، أبرز الأفكار والرؤى حول إدارة المشاريع وتشغيلها وفق أفضل الممارسات والمعايير والدولية، إلى جانب توقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات بين الجهات المشاركة.

وناقشت الدورة الثالثة للمنتدى، الذي أقيم تحت شعار «نحقق الحلم: قيادة، تمكين، استدامة»، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، بمشاركة وحضور نخبة من المتحدثين والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، 10 محاور رئيسة، تشمل: الذكاء العاطفي، التعاون في فرق متعددة الأجيال والثقافات، إدارة الموارد والكفاءات، الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، القرارات المستندة على البيانات، الاستراتيجيات وإدارة المشاريع، المبادرات الاقتصادية وريادة الأعمال، إدارة المشاريع الضخمة، الاستدامة وإدارة المشاريع الخضراء، القيمة وتحقيق الأثر.

وبحثت الجلسات الحوارية التي أقيمت على هامش المنتدى، عددا من الموضوعات التي شملت أبرز التجارب والممارسات والمستجدات في مجال إدارة المشاريع بمختلف القطاعات، لما يمثله المنتدى من منصة لتبادل الآراء والرؤى والأفكار الإبداعية حول التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى.

وتضمنت المحاور التي ناقشتها الجلسات، البنية التحتية، والتكنولوجيا والابتكار، ومدن المستقبل والتنمية المجتمعية، مسلطة الضوء على استعراض طرق تنفيذ الممارسات الذكية والمستدامة والمبتكرة في إدارة المشاريع، والدور الريادي للمملكة في قيادة مسيرة التطور والتقدم كنموذج ريادي في المنطقة عبر تبنيها أعلى المعايير العالمية في تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة.

وشهد المنتدى تدشين نائب وزير النقل لشؤون الطرق الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي، للنسخة الرابعة من جوائز التميز العالمية في إدارة المشاريع، التي تعد مبادرة رائدة تهدف إلى تكريم الرواد والمبدعين في مجال إدارة المشاريع على المستوى العالمي.

وسلطت الجوائز الضوء على أفضل الممارسات والابتكارات التي أحدثت تأثيرا إيجابيا وملموسا في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين النتائج المؤسسية.

وحظي المعرض المقام على هامش المنتدى بحضور كبير من الزوار المشاركين الذين اطلعوا على أجنحة أكثر من 40 شركة عارضة، وجناح مشاركة مبادرة «تطوع بخبرتك» والعديد من الأجنحة الحكومية المشاركة، التي قدمت نبذة عن منجزاتها ومشروعاتها المستقبلية.

كما تم تكريم العديد من الجهات المشاركة والشركات والمؤسسات الراعية لأعمال النسخة الثالثة من المنتدى.