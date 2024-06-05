شكرا لقرائتكم خبر أكوا باور تبيع 30% من حصتها في رابغ العربية للمياه والكهرباء لحصانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة «أكوا باور» اتفاقية مع شركة حصانة الاستثمارية (حصانة)، استحوذت خلالها الأخيرة على 30% من حصة «أكوا باور» في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء المحدودة (راوك)، وهي شركة مستقلة لإنتاج المياه والبخار والكهرباء. وتعد هذه الصفقة البالغة قيمتها 844 مليون ريال، بداية واعدة لشراكة طويلة الأمد بين «أكوا باور» وشركة حصانة الاستثمارية.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة أكوا باور عبدالحميد المهيدب، والرئيس التنفيذي للاستثمار للأسواق الإقليمية في شركة حصانة الاستثمارية أحمد القحطاني.

وتعد رابغ العربية للمياه والكهرباء المحدودة شركة مستقلة لإنتاج المياه والبخار والكهرباء، تزود شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) بالمرافق الأساسية بموجب عقد شراء طويل الأجل.

وتملك «أكوا باور» حاليا حصة تبلغ حوالي (99%) من شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، حيث تعد هذه الصفقة خطوة بارزة تتماشى مع استراتيجية رأس المال لأكوا باور، وذلك عبر التعاون مع نخبة من الشركاء البارزين لتنفيذ المشروعات ضمن محفظتها الاستثمارية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور ماركو أرتشيلي «نرحب بانضمام شركة حصانة الاستثمارية كشريك استراتيجي في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء.

تؤكد هذه الصفقة التزامنا باستراتيجية إعادة تدوير رأس المال من خلال التعاون مع نخبة من الشركاء البارزين، وتحقيق قيمة مضافة لأصحاب المصلحة»، وأضاف «نتطلع إلى تعاون مثمر مع شركة حصانة الاستثمارية، ومواصلة تحقيق النمو المستدام والتحفيز على الابتكار في قطاع المرافق».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية سعد الفضلي «تتواءم هذه الصفقة مع استراتيجينا الاستثمارية طويلة الأمد للاستحواذ على أصول ذات أداء جيد مع تدفق نقدي مستقر وجاذب، ومدعوم باتفاقيات شراء طويلة الأمد. يسعدنا بدء هذا التعاون مع شركة أكوا باور، حيث نتطلع إلى عقد شراكة ثنائية مثمرة تعود بالفائدة على الطرفين».

يذكر أن شراكة أكوا باور مع شركة حصانة الاستثمارية ستسهم في ترسيخ مكانة شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في السوق، ودعم نموها المستقبلي.