شكرا لقرائتكم خبر «الحفر العربية» تعلق عقد عمل منصتين بحريتين مع أرامكو 12 شهرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت شركة الحفر العربية مع شركة أرامكو السعودية على تعليق عقود منصتي حفر بحريتين لمدة 12 شهرا، وكذلك عدم تمديد عقد منصة ثالثة، متوقعة أثرا ماليا على الإيرادات بقيمة 190 مليون ريال.

وأوضحت شركة الحفر العربية، في بيان لها على «تداول»، أنها قد انتهت من مناقشه خياراتها مع أرامكو السعودية المتعلقة بـ 3 منصات حفر بحرية، وفق ما تم الإعلان عنها آنفا، مشيرة إلى أنه تم تعليق عقود عمل منصتي حفر بحريتين لمدة تصل إلى 12 شهرا، كما تم التوصل إلى اتفاق بعدم تمديد العقد الحالي لمنصة ثالثة ينتهي في يونيو 2024، بسبب النفقات الرأسمالية الكبيرة التي كانت لازمة لتمديد ذلك العقد.

وقالت الشركة «إنها تقوم حاليا بمناقشات جادة مع أطراف مختلفة من أجل إيجاد فرص عمل جديدة للمنصات البحرية التي تم تعليق أعمالها، بما في ذلك أطراف خارج المملكة.

وأفادت «الحفر العربية» أنها تتوقع زيادة في الإيرادات على أساس سنوي، متماشية مع التوقعات الإرشادية التي تم الإعلان عنها سابقا لعام 2024، وبقيمة تتراوح ما بين 3.6 مليارات ريال إلى 3.9 مليارات ريال، وذلك بالرغم من الأثر المتوقع على الإيرادات بقيمة تقدر بحوالي 190 مليون ريال، نتيجة لانخفاض نشاط منصات الحفر البحرية.

وذكرت أن النمو في الإيرادات سيكون مدعوما بالمساهمة المبكرة لبدء العمل لثلاث منصات حفر بريه غير تقليدية، بدأت عقودها قبل تاريخ البدء المخطط لها، في حين من المتوقع أن تبدأ المنصات السبع المتبقية، أعمالها التشغيلية تدريجيا خلال الربع الثالث من عام 2024م.