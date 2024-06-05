هانيويل تفتتح منشأة لتجميع حلول أتمتة الشركات في الظهران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت شركة هانيويل أول منشأة لتجميع حلول الإنذار من الحرائق وإدارة المباني في السعودية.

وتقع المنشأة في الظهران وتسهم في تعزيز قدرة هانيويل على تصنيع حلول أتمتة المباني في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تزود المنشأة الجديدة الأسواق المحلية والإقليمية بمنتجات سعودية الصنع تلبي أعلى المعايير في القطاع على المستويين المحلي والدولي.

وتؤكد هذه المبادرة استراتيجية شركة هانيويل لزيادة التوطين في المملكة ضمن المجالات التي تتماشى مع تركيز الشركة المتمحور حول أبرز 3 توجهات عالمية، وهي التحول في مجال الطاقة والأتمتة ومستقبل الطيران.

وتهدف المنشأة الجديدة إلى تسهيل عملية تسليم حلول الأتمتة عالمية المستوى للمباني وتقنيات السلامة الضرورية، مما يسهم في تسريع وتيرة توزيع المنتجات وزيادة كفاءته للعملاء في جميع أنحاء المنطقة.

وقال نائب الرئيس ومدير عام هانيويل لحلول أتمتة الشركات في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، فيل دانييل «نهدف من خلال تقنيات الأتمتة إلى تلبية الحاجة المتزايدة الناتجة عن تزايد عدد السكان في المناطق الحضرية، إلى جانب المساعدة في الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الكفاءة، من خلال توفير حلول تكنولوجية أكثر ذكاء وأمانا».

وتستعد شركة هانيويل لتلبية الطلب المتزايد لسوق حلول أتمتة المباني في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز دورها الريادي في توفير حلول مبتكرة وموثوقة للسلامة والإدارة، التي من شأنها الارتقاء بالكفاءة الاقتصادية والتقدم التكنولوجي في المنطقة.

ويعود حضور هانيويل في المملكة إلى أكثر من 70 عاما، وهي تزاول أعمالها اليوم من 9 مواقع في مختلف أنحاء السعودية والبحرين، وتتنوع أنشطتها بين جهود البحث والتطوير المتقدمة والتصنيع والمبيعات والإدارة.

ويتولى قيادة الشركة مجلس إدارة سعودي ويشغل المواطنون السعوديون حوالي نصف الوظائف فيها.