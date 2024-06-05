19 شركة وطنية في معرض البناء - أفريقيا 2024

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تأتي مشاركة «الصادرات السعودية» في مستهل جهودها الاستراتيجية، الرامية إلى الترويج للعلامة التجارية لصادرات المملكة في الأسواق ذات الأولوية التصديرية، وتعزيز إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، وانطلاقا من ذلك تتخذ «الصادرات السعودية» مسارا نحو القارة السمراء، وفقا لاحتياجات أسواقها المتنوعة والمتنامية وتطلعاتها المستقبلية، إذ توظف وتسخر إمكاناتها كافة لإيصال المنتجات الوطنية للأسواق الأفريقية المستهدفة، وتسعى لزيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى القارة الأفريقية.
وأكد المتحدث الرسمي لـ«الصادرات السعودية» ثامر المشرافي، أهمية القارة الأفريقية كمحطة تصديرية تحظى فيها المنتجات السعودية بمكانة بارزة لدى المستهلك الأفريقي، إذ تتجلى بالجودة والتنافسية وترتكز على عمق الروابط التاريخية والتجارية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ونظيراتها من الدول الأفريقية، وعليه تأتي المشاركة في معرض البناء أفريقيا اليوم، وتتبع بعدد من الجهود الترويجية للمنتجات والخدمات الوطنية، نركز فيها على إبراز أهلية الصناعات السعودية وتنافسيتها بجودتها الرائدة وتنوعها المميز، لتوسيع نطاق وصول العلامة التجارية «صناعة سعودية» إلى الأسواق العالمية، ومنها السوق الأفريقي الواعد».
يذكر، أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى القارة الأفريقية خلال الفترة من (2019 - 2023) تجاوز 132 مليار ريال، كان فيها قطاع البتروكيماويات والبوليمرات على قائمة القطاعات المصدرة، يليه قطاع مواد البناء ثم قطاع التعبئة والتغليف، وكانت أعلى المنتجات تصديرا البولي بروبيلين، والبولي إيثيلين، والأسمدة.
في حين جاءت دولة جنوب أفريقيا ضمن أعلى الدول استيرادا للمنتجات السعودية، بقيمة إجمالية بلغت 11,91 مليار ريال، وسجلت كينيا قيمة إجمالية بلغت 7 مليارات ريال، بينما سجلت نيجيريا قيمة بلغت 5,82 مليارات ريال.
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