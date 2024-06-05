شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 17 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة من البريد فى الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن قيمة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد خلال الربع الأول من 2024، حيث بلغت 17.25 مليار جنيه مقارنة بنحو 11.68 مليار جنيه فى الربع الأول من 2023.

وارتفع عدد مكاتب البريد الحكومية إلى 4617 مكتب على مستوى الجمهورية خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بنحو 4385 مكتب فى الربع الأول من 2023 بمعدل نمو سنوى 5.29%.

وبلغ متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد نحو 23.361 ألف مواطن بنهاية الربع الأول من 2024 مقارنة بنحو 424.17 ألف مواطن فى الربع الأول من 2023 بمعدل - 3.36%.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد نحو 5.05 مليون مستفيد بنهاية الربع الأول من 2024 مقارنة بنحو 4.82 مليون مستفيد في الربع الأول 2023.

وتقدم مكاتب البريد جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية للمواطنين بكل سهولة ويسر بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، وذلك ضمن تنفيذ خطة الهيئة الإستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات، والتى تشمل تطوير جميع منافذ البريد على مستوى الجمهورية وتحديثها.

وحقق البريد المصرى طفرة كبيرة نحو استخدام الطاقة الخضراء حيث تم الانتهاء من تحويل 15 سيارة من أسطول النقل، للعمل بالكهرباء كمرحلة أولى، وجارِ العمل بالمرحلة الثانية على تحويل 60 سيارة، بالإضافة إلى تحويل 86 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، كما تم شراء 255 سيارة تعمل بالغاز الطبيعى، إلى جانب تطوير وترميم مكاتب البريد والمقرات التاريخية باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على التراث المعماري وهُوية البريد المصرى.