شكرا لقرائتكم خبر عن 176 مشروع كشف حساب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مجموعة من النجاحات المتوالية فى الفترة الأخيرة، وذلك على مستوى عدد المشروعات الرئيسية والفرعية، والقيمة الإجمالية للاستثمارات.

وسجل إجمالي المشروعات الرئيسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 22 مشروعا رئيسيا، وذلك خلال 6 سنوات فى الفترة من يونيو 2018 وحتي يونيو 2024، بينما بلغ عدد المشروعات الفرعية نحو 154 مشروعا، بتكلفة إجمالية بلغت 99.4 مليون جنيه.

وتستهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيق 10.5 مليار جنيه إيرادات فى العام المالى 2024/2025، مقارنة بـ4.7 مليار جنيه العام المالي الجارى، بزيادة 23%، ونجحت المنطقة فى جذب 128 مشروعًا بالمناطق الصناعية والموانئ فى الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024، وتشمل الاستثمارات الحالية والمستقبلية مجالات متنوعة أهمها إنتاج الطاقة وصناعات السيارات ومواد البناء والمنسوجات والملابس وغيرها من القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة باستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وتتبني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطة سنوية واستراتيجية واضحة للترويج وتتعامل مع المتغيرات الدولية بشكل مستمر لتكون أكثر مرونة، وتستفيد من المميزات النسبية التي تتمتع بها وخاصة بعد دمج الموانئ مع المنطقة الصناعية وهو ما شجع مستثمرين من شرق آسيا وتركيا على الدخول والاستثمار بمصر.