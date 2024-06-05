شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار 6 ماركات أوروبية منذ مارس وحتى يونيو الجارى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنخفضت أسعار السيارات في السوق المصرية منذ مارس وحتى يونيو الجارى 2024 وجاء ذلك عقب قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بتوفير السيولة الدولارية لكل من وكلاء وتجار السيارات خاصة مكونات الإنتاج وقطع الغيار الاساسية.



لنجد ماركة "فيات" الإيطالية في مصر، بعمل تخفيض لأسعار سيارات فيات تيبو موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 300 إلى 325 ألف جنيه بدءا من شهر مارس وسجل سعر فيات تيبو 2024 من خلال 5 طراز ليكون سعر أول فئة 825,000 جنيه والفئة الأعلي جاءت بسعر 975,000 جنيه .

وعن السيارات الأوروبية الأخرى فقد سجلت السيارة "رينو تاليانت من EIM سعر 900 ألف جنيه .

وعن سيارات "أوبل الألمانية" في مصر، نجد تخفيض سعرها لتسجل الفئة الأولى السعر قبل التخفيض مليون و350 ألف جنيه وبعد التخفيض أصبح مليون و50 ألف جنيه، الفئة الثانية السعر قبل التخفيض مليون 550 ألف جنيه وبعد التخفيض أصبح مليونا و225 ألف جنيه، وسجلت أوبل جراند لاند موديل 2024 تخفيضات تتراوح ما بين 400 إلى 525 ألف جنيه خلال مارس الحالى.

وعن طراز "سيات إبيزا" فقد سجل السعر الحالي مليون و250 ألف للفئة الثانية بدلا من مليون و350 ألف جنيه بإنخفاض حوالي 100 ألف جنيه.

وسجل طراز "سيات ليون" سعر مليون و499 ألف بدلا من مليون و650 ألف جنيه بإنخفاض قدره بنحو 151 ألف جنيه.

ويأتى سعر "سيات تاراكو" الفئة الأولي بعد الخصم مليون و750 ألف جنيه بدلا من مليون و900 ألف جنيه بانخفاض قدره نحو 240 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية من "تاراكو" فقد سجل السعر الحالي 2 مليون و200 ألف بدلا من 2 مليون و600 ألف جنيه بإنخفاض قدر بحوالي 250 ألف جنيه.

و سعر السيارة "سيات أتيكا" فقد جاء السعر الحالي بقيمة مليون و750 ألف بدلا من مليون و990 ألف جنيه بإنخفاض حوالي 240 ألف جنيه .

أما سعر السيارة "سيات أرونا" بعد الخصم مليون و300 ألف جنيه وقبل الخصم مليون و395 بإنخفاض 95 ألف جنيه فقط لهذه الفئة .

وعن أسعار سيارات "ستروين" فقد انخفضت بمختلف ماركاتها انخفاضا كبيرا وصل إلى 500 ألف جنيه بسوق السيارات المصرى لنجد سعر ستروين سى اليزيه 2024:

الفئة الأولى بسعر 890 ألف جنيه، بدلا من مليون و60 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر 960 ألف جنيه، بدلا من مليون و150 ألف جنيه

أما سعر ستروين C3 موديل 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و55 ألف جنيه، بدلا من مليون و230 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و190 ألف جنيه، بدلا من مليون و390 ألف جنيه

وعن سعر ستروين C3 ايركروس 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و225 ألف جنيه، بدلا من مليون و440 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و370 ألف جنيه، بدلا من مليون و610 ألف جنيه

أما سعر ستروين C4 موديل 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و415 ألف جنيه، بدلا من مليون و725 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و600 ألف جنيه، بدلا من مليون و965 ألف جنيه

ويسجل سعر ستروين C4x موديل 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و450 ألف جنيه، بدلا من مليون و770 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و640 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون جنيه

وأخيرا سعر ستروين C5 ايركروس 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و700 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و90 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 2 مليون و290 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و865 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 2 مليون و390 ألف جنيه، بدلا من مليون و940 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 2 مليون و60 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و560 ألف جنيه.

كما انخفضت أسعار سيارات "تونالى" التابعة لماركة "ألفا روميو" انخفاضا جديدا خلال إبريل الماضى 2024، وقد وصل التخفيض إلى 305 آلاف جنيه بـ سوق السيارات المصرى، وجاء سعر الفئة الأولى قبل الخصم 2 مليون و995 ألف ولعد الخصم 2 مليون و690 ألف جنيه، وقدر الانخفاض بنحو 305 آلاف جنيه، أما الفئة الثانية فقد كانت قبل الخصم بسعر 3 ملايين و250 ألف جنيه وبعد الخصم بسعر 2 مليون و950 ألف جنيه، وقد الانخفاض بنحو 300 ألف جنيه مصرى.