شكرا لقرائتكم خبر عن متى سيعقد المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية هذا العام وكم عدد المشاركين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد المنتدى العام أكبر حدث تواصل لمنظمة التجارة العالمية wto ، حيث يوفر منصة فريدة لأصحاب المصلحة المهتمين من جميع أنحاء العالم لمناقشة آخر التطورات في التجارة العالمية واقتراح طرق لتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف.

ويستقطب هذا الحدث أكثر من 2000 ممثل كل عام من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والحكومة والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام.

وأشارت منظمة التجارة العالمية أن الموعد النهائي 14 يونيو لتقديم المقترحات للمنتدى العام 2024 ، حيث يجب تقديم المقترحات الخاصة بالمنتدى العام لهذا العام - بعنوان "إعادة العولمة: تجارة أفضل من أجل عالم أفضل" - بحلول 14 يونيو 2024.

والأفراد المهتمون بتنظيم جلسات المنتدى، التي ستعقد في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر، مدعوون إلى أكمل نموذج الطلب عبر الإنترنت.



أشارت المنظمة انه يتم تنظيم جميع جلسات المنتدى العام من قبل المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والحكومات والبرلمانيين والمنظمات الحكومية الدولية، حيث سيجد المشاركون المهتمون بتنظيم الجلسات مزيدًا من التفاصيل في هذه المذكرة الإعلامية. يمكن الوصول إلى نموذج الطلب عبر الإنترنت من مذكرة المعلومات.

والموضوعات الفرعية للمنتدى هي "السياسات الخضراء لتعظيم فوائد التجارة"، و"تجارة الخدمات لبناء التقدم وتعزيز الرفاهية"، و"التحول الرقمي كمحفز للتجارة الشاملة".