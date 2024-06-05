شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن مدينة المنيا الجديدة فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدينة المنيا الجديدة، إحدى من الجيل الثالث بمحافظات الصعيد، وتتميز بموقعها الجغرافى المتميز والذى يعد سر جذب الاستثمارات والمستثمرين لها ..ونستعرض أبرز 10 معلومات عن مدينة المنيا الجديدة وهى كالتالى..

1- تم إنشاء المدينة عام 1986 م.

2- مدينة المنيا الجديدة تقع على هضبة مستوية ارتفاعها بين 127-137 متر فوق سطح البحر شرق النيل أمام مدينة المنيا الأم..

3- تتميز مدينة المنيا الجديدة، بإطلالة رائعة على نهر النيل من هذا الارتفاع الشاهق وبطول حدها الغربى مما يعطيها تميزا وتفردا بين المدن الجديدة،

4- تتميز بتوسطها بين الشمال والجنوب فهى تبعد 250 كم عن القاهرة، وترتبط بأنحاء الجمهورية عن طريق 5 محاور طرق رئيسية.

5-حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمدينة المنيا الجديدة خلال 10 سنوات عادل ضعف ما تم إنفاقه خلال 28 عاما.



6- إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بالمدينة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بلغ 27688 وحدة سكنية، بمشروع الرئاسية سكن لكل المصريين، ومشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة).

7- جارى تنفيذ 12824 وحدة سكنية من خلال جهات أخرى والقطاع الخاص.

8- جارى تنفيذ عشرات المشروعات الخدمية المتنوعة لخدمة سكان المدينة، ومشروعات المرافق المختلفة.

9- مدينة المنيا الجديدة، تضم العديد من المشروعات السكنية التى يتم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، بجانب المشروعات الطبية والتجارية والإدارية واللوجستية والترفيهية والتعليمية .

10- تضم المدينة عدداً من الجامعات الحكومية والخاصة، والمعاهد العليا)، والأندية الرياضية.