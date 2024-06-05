شكرا لقرائتكم خبر عن مجنونة يا قوطة.. ارتفاع صادرات الطماطم لـ64 ألف طن بقيمة 36 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطماطم أو القوطة من الخضر متقلبة الأحوال فتارة يرتفع سعرها، وتارة تكون بلا قيمة سعرية تقريبا، ويتم تركها في الأرض بدون جمع لعدم جدوى جمعها في العديد من المحافظات لا سيما عندما يتدنى السعر بشكل كبير في ظل كثرة المعروض.

وبقدر "جنون القوطة" وتفوقها سعريا على التفاح في بعض الأوقات محليا، فإن هناك اقبال كبير علي الطماطم المصرية من مختلف دول العالم، خاصة دول الخليج وروسيا وأوروبا؛ مما ساهم في تنويع الأصناف وزراعة أصناف جديدة في مصر مختلفة الأحجام لتلبية متطلبات الأسواق العالمية.



وأظهرت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 أن مصر نجحت فى تصدير 64 ألف طن من الطماطم الطازجة، بقيمة مالية بلغت 36 مليون دولار، تمثل 2% من كمية الصادرات المصرية وتمثل 2% من قيمة الصادرات.

وبلغت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 نحو 2.82 مليون طن، بقيمة نحو 2 مليار دولار، وتعد السعودية وروسيا وبريطانيا على رأس الدول المستوردة للخضر والفاكهة المصرية.