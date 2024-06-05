شكرا لقرائتكم خبر عن البطاطا المصرية تغزو دول العالم وصادرتها ترتفع لـ151ألف طن فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص العديد من دول العالم على استيراد البطاطا الحلوة المصرية، لجودتها الكبيرة مقارنة بالعديد من الأصناف التي تنتجها دول العالم وبعدما حظيت بقبول كبير.

وأظهرت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 أن مصر نجحت في تصدير 151 ألف طن من البطاطا الحلوة بقيمة مالية بلغت 82 مليون دولار ، تمثل 5% من كمية الصادرات المصرية وتمثل 4% من قيمة الصادرات.



كما صدرت مصر 32 ألف طن فول عريض بقيمة 24 مليون دولار خلال نفس الفترة كما تم تصدير فاصولياء خضراء بقيمة 21 مليون دولار لكمية بلغت 17 ألف طن.

وبلغت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 نحو 2.82 مليون طن بقيمة نحو 2 مليار دولار.



وتعد السعودية وروسيا وبريطانيا على راس الدول المستوردة للخضر والفاكهة المصرية.

