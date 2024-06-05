الاقتصاد

البطاطا المصرية تغزو دول العالم وصادرتها ترتفع لـ151ألف طن فى 6 أشهر

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القاهرة - سامية سيد - تحرص العديد من دول العالم على استيراد البطاطا الحلوة المصرية، لجودتها الكبيرة مقارنة بالعديد من الأصناف التي تنتجها دول العالم وبعدما حظيت بقبول كبير.

وأظهرت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024  أن مصر نجحت في تصدير 151 ألف طن من البطاطا الحلوة بقيمة مالية بلغت 82  مليون دولار ، تمثل 5% من كمية الصادرات المصرية وتمثل 4% من قيمة الصادرات.


كما صدرت مصر 32 ألف طن فول عريض بقيمة 24 مليون دولار خلال نفس الفترة كما تم تصدير فاصولياء خضراء بقيمة 21 مليون دولار لكمية بلغت 17 ألف طن.

وبلغت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 نحو 2.82 مليون طن بقيمة نحو 2 مليار دولار.


وتعد وروسيا وبريطانيا على راس الدول المستوردة للخضر والفاكهة المصرية.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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