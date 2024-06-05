شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم «مجموعة فقيه» في «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل



وكانت تداول السعودية، قد أعلنت أن حدود التذبذب السعرية اليومية لسهم فقيه ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%. تطبيق حدود التذبذب السعرية نوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وأعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه (مجموعة فقيه للرعاية الصحية)، إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد. تخصيص 3 أسهم لكل مكتتب ونوهت الشركة بتخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت حوالي 1.4075% على أساس تناسبي.

وأشارت إلى تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدايةً من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفاذها.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم 21 مايو 2024 وانتهت في يوم 22 مايو 2024.

واكتتبت شريحة الأفراد في كامل الأسهم المخصصة لهذه الفئة والبالغة 4,980,000 سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 57.5 ريال للسهم الواحد، وذلك عبر الجهات المستلمة. تفاصيل اكتتاب الأفراد وبلغ عدد المشاركين الأفراد في الاكتتاب 1,340,178 مكتتب، فيما بلغت للأسهم المطروحة للأفراد 4,980,000 سهم، بينما بلغ سعر الطرح 57.5 ريالاً للسهم.

ونوهت بتغطية اكتتاب الأفراد 14.5 مرة، بقيمة إجمالية لطلبات الأفراد بلغت 4,150,835,013 ريال. الدمام - شريف احمد - تشهد سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه برمز تداول 4017 وبالرمز الدولي SA562GSHUOH7.وكانت تداول السعودية، قد أعلنت أن حدود التذبذب السعرية اليومية لسهم فقيه ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.نوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.وأعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه (مجموعة فقيه للرعاية الصحية)، إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد.ونوهت الشركة بتخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت حوالي 1.4075% على أساس تناسبي.وأشارت إلى تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدايةً من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفاذها.وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم 21 مايو 2024 وانتهت في يوم 22 مايو 2024.واكتتبت شريحة الأفراد في كامل الأسهم المخصصة لهذه الفئة والبالغة 4,980,000 سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 57.5 ريال للسهم الواحد، وذلك عبر الجهات المستلمة.وبلغ عدد المشاركين الأفراد في الاكتتاب 1,340,178 مكتتب، فيما بلغت للأسهم المطروحة للأفراد 4,980,000 سهم، بينما بلغ سعر الطرح 57.5 ريالاً للسهم.ونوهت بتغطية اكتتاب الأفراد 14.5 مرة، بقيمة إجمالية لطلبات الأفراد بلغت 4,150,835,013 ريال.