شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. تراجع الطلب على الفراخ البيضاء مع اقتراب عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن الطلب على الدواجن سيشهد بعض التراجع خلال الأيام القادمة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك مع اتجاه الأسر لشراء لحوم الأضاحي وتقليل استهلاك الفراخ مما سيساهم في انخفاض سعر الدواجن .



وأضاف سامح السيد في تصريحات خاصة، أن الأسعار بدأت تشهد هبوط بحوالي 6 جنيهات في المزارع من مستويات 94 إلي 88 جنيها حالياً مما يشير إلي هبوط في الطلب الفعلي على الدواجن البيضاء في مصر .



سعر الدواجن اليوم بالتفصيل:

سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 87 إلى 88 جنيها.

سعر الفراخ الساسو فى المزرعة بين 115 إلى 116 جنيها.



كتكوت أبيض تسليم أرض المزرعة 24 إلي 26 جنيها.

كتكوت ساسو تسليم أرض المزرعة بين 16 إلي 17 جنيها.

فراخ بيضاء أمهات تسليم أرض المزرعة بين 70 إلي 72 جنيها.



استقرت أسعار البيض في السوق المصرى ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للأبيض و120 للأحمر و125 للبيض البلدي بعد انخفاض كبير مطلع الشهر الجارى.