شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أسعار سيارات هافال 2025 في السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار السيارات منذ مارس الماضي لموديلات 2024 وما قبلها حتي الآن، وإليكم أحدث أسعار سيارات هافال في مصر لعام 2025 وبالتالي لا توجد زيادات علي أسعار السيارات بل من الطبيعي جدا أن تكون أسعار الطرازات الجديدة أعلي نسبيا.

أولا: سعر الأربعة فئات من السيارة Jolion FL MY2025

سجل طراز هافال جوليون 1.5T 7DCT Standard

بسعر : 1,190,000 جنيه مصري



أما طراز هافال جوليون 1.5T 7DCT Deluxe

بسعر : 1,250,000 جنيه مصري



وعن طراز هافال جوليون 1.5T 7DCT Deluxe SR

بسعر : 1,330,000 جنيه مصري

وأخيرا طراز هافال جوليون 1.5T 7DCT High Deluxe

بسعر : 1,400,000 جنيه مصري

وجاء سيارات H6 MY2024 بأربعة فئات أيضا:

الفئة الأولي هافال H6 1.5T 7DCT Standard

بسعر : 1,360,000 جنيه مصري

الفئة الثانية هافال H6 1.5T 7DCT Deluxe

بسعر : 1,480,000 جنيه مصري

الفئة هافال H6 1.5T 7DCT Deluxe-SR

بسعر : 1,510,000 جنيه مصري

الفئة H6 1.5T 7DCT High Deluxe

بسعر : 1,640,000 جنيه مصري