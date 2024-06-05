شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أسعار سيارات هافال 2025 في السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار السيارات منذ مارس الماضي لموديلات 2024 وما قبلها حتي الآن، وإليكم أحدث أسعار سيارات هافال في مصر لعام 2025 وبالتالي لا توجد زيادات علي أسعار السيارات بل من الطبيعي جدا أن تكون أسعار الطرازات الجديدة أعلي نسبيا.أولا: سعر الأربعة فئات من السيارة Jolion FL MY2025
سجل طراز هافال جوليون 1.5T 7DCT Standard
بسعر : 1,190,000 جنيه مصري
أما طراز هافال جوليون 1.5T 7DCT Deluxe
بسعر : 1,250,000 جنيه مصري
وعن طراز هافال جوليون 1.5T 7DCT Deluxe SR
بسعر : 1,330,000 جنيه مصري
وأخيرا طراز هافال جوليون 1.5T 7DCT High Deluxe
بسعر : 1,400,000 جنيه مصري
الفئة الأولي هافال H6 1.5T 7DCT Standard
بسعر : 1,360,000 جنيه مصري
الفئة الثانية هافال H6 1.5T 7DCT Deluxe
بسعر : 1,480,000 جنيه مصري
الفئة هافال H6 1.5T 7DCT Deluxe-SR
بسعر : 1,510,000 جنيه مصري
الفئة H6 1.5T 7DCT High Deluxe
بسعر : 1,640,000 جنيه مصري
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