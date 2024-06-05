الاقتصاد

تعرف علي أسعار سيارات هافال 2025 في السوق المصرية

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار السيارات منذ مارس الماضي لموديلات 2024 وما قبلها حتي الآن، وإليكم أحدث أسعار سيارات هافال في مصر لعام 2025 وبالتالي لا توجد زيادات علي أسعار السيارات بل من الطبيعي جدا أن تكون أسعار الطرازات الجديدة أعلي نسبيا.

أولا: سعر الأربعة فئات من السيارة Jolion FL MY2025

سجل طراز هافال جوليون 1.5T 7DCT Standard
بسعر : 1,190,000 جنيه مصري


أما طراز هافال جوليون 1.5T 7DCT Deluxe
بسعر : 1,250,000 جنيه مصري


وعن طراز هافال جوليون 1.5T 7DCT Deluxe SR
بسعر : 1,330,000 جنيه مصري

وأخيرا طراز  هافال جوليون 1.5T 7DCT High Deluxe
بسعر : 1,400,000 جنيه مصري

وجاء سيارات H6 MY2024 بأربعة فئات أيضا:

الفئة الأولي هافال H6 1.5T 7DCT Standard
بسعر : 1,360,000 جنيه مصري

الفئة الثانية  هافال H6 1.5T 7DCT Deluxe
بسعر : 1,480,000 جنيه مصري

الفئة هافال H6 1.5T 7DCT Deluxe-SR
بسعر : 1,510,000 جنيه مصري

الفئة  H6 1.5T 7DCT High Deluxe
بسعر : 1,640,000 جنيه مصري

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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