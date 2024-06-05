شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يكشف تفاصيل المشروعات ونسب التنفيذ بمدينة قنا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجزار: جارٍ تنفيذ أكثر من 700 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".. والبدء فى تنفيذ أعمال المرافق لمنطقة 600 فدان بتوسعات المدينة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة قنا الجديدة، وتشمل مشروعات سكنية وخدمية متنوعة، ومد شبكات الطرق والمرافق والكهرباء، وغيرها من المشروعات التنموية، وكذا موقف الخدمات المقدمة لسكان المدينة، لتلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وزيادة معدلات التنمية، وجذب المواطنين للإقامة بالمدينة، ورفع نسب الإشغال بها.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ أكثر من 700 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بخلاف 5972 وحدة سكنية تم تنفيذها بالمدينة، وجار تنفيذ شبكات ( مياه – رى – صرف – طرق فرمة) للمنطقة الصناعية والحرفية، كما تم البدء فى تنفيذ أعمال المرافق لمنطقة 600 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة، وتشمل (قطع أراض بالإسكان المتوسط – 28 عمارة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين).

وأشار المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إلى أنه جار تنفيذ أعمال الطرق للحيين السكنيين (3 - 4)، والمنطقة السياحية والترفيهية، وتركيب لافتات إرشادية للمحاور الرئيسية والميادين وشوارع الحيين السكنيين (1 - 2)، وشبكة كهرباء مركز خدمات المدينة، وطرح تنفيذ شبكات الكهرباء لعدد من المناطق، وجار تنفيذ الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحى، بطاقة 15500 م3/يوم، وتصميم وتنفيذ المعالجة الثلاثية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة: تم تنفيذ 6 أسواق تجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة، وجار تنفيذ 3 أسواق أخرى، وتم تشغيل 6 مدارس، و4 مدارس خاصة، وجار تنفيذ مدرستين، وتم تشغيل 6 حضانات، وجار تنفيذ حضانتين، وتم تشغيل وحدتين صحيتين، ومكتب بريد، ومحطة خدمة وتموين سيارات، إضافة إلى تشغيل وتخصيص أراض لتنفيذ مشروعات خدمية متنوعة.



















