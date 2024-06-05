شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع دوري بين هيئة سلامة الغذاء ومصانع الأغذية لتنفيذ اشتراطات الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعي غرفة الصناعات الغذائية لدعم وتنمية قطاع الصناعات الغذائية والتنسيق الدائم والمستمر بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء لمساندة الشركات للتوافق مع متطلبات واشتراطات هيئة سلامة الغذاء المصرية.



وفي هذا الإطار من المقرر عقد اجتماع شهري بين الدكتور رضا عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية بالغرفة والدكتور محمد عبد الفضيل مدير عام الأدارة العامة للرقابة علي المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء لمناقشة كافة التحديات والصعوبات التي تواجه المصانع فيما يخص عملية التفتيش.

كما سيتم طرح الموضوعات العالقة التي تهم مصانع الأغذية خلال الاجتماع المرتقب بين هيئة سلامة الغذاء وممثلي المصانع، وذلك لحل العوائق أمام المصانع، ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع الثابت في الأسبوع الاخير من كل شهر.