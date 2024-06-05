شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المتحدة للتأمين» توافق على معايير منافسة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على معايير منافسة الأعمال، والموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م.

وشملت النتائج: الموافقة على تعيين كل من مكتب شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه (PKF) بأتعاب قدرها 930,000 ريال ، ومكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم Crowe بأتعاب قدرها 564,300 ريال كمراجعين لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.

ويأتي التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م.