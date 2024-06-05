الاقتصاد

عمومية «المتحدة للتأمين» توافق على معايير منافسة الأعمال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على معايير منافسة الأعمال، والموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م.
وشملت النتائج: الموافقة على تعيين كل من مكتب شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه (PKF) بأتعاب قدرها 930,000 ريال ، ومكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم Crowe بأتعاب قدرها 564,300 ريال كمراجعين لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.
ويأتي التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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