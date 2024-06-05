شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «البحري» توافق على توزيع أرباح نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين (إرنست أند يونغ) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2024م، والربع الأول من عام 2025م بأتعاب قدرها (1,500,000) ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بإجمالي مبلغ قدره (406,054,687.50) ريال على (738,281,250) سهم عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023م، وذلك بواقع (0.55) ريال للسهم،.

ويمثل ذلك (5.5%) من قيمة السهم الإسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة يوم الثلاثاء 04 يونيو 2024م، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

وشملت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص نسبة 2% من صافي الدخل السنوي كميزانية مخصصة تصرف سنويًا من بداية عام 2024م لبرنامج الاستدامة وتفويض مجلس الإدارة بإقرار الحوكمة والاستراتيجية.

وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس أحمد بن محمد الخنيني عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 1 -2 -2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15-1- 2026م خلفا للعضو المستقيل المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين (مستقل). الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين (إرنست أند يونغ) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2024م، والربع الأول من عام 2025م بأتعاب قدرها (1,500,000) ريال.وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بإجمالي مبلغ قدره (406,054,687.50) ريال على (738,281,250) سهم عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023م، وذلك بواقع (0.55) ريال للسهم،.ويمثل ذلك (5.5%) من قيمة السهم الإسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة يوم الثلاثاء 04 يونيو 2024م، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.وشملت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص نسبة 2% من صافي الدخل السنوي كميزانية مخصصة تصرف سنويًا من بداية عام 2024م لبرنامج الاستدامة وتفويض مجلس الإدارة بإقرار الحوكمة والاستراتيجية.وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس أحمد بن محمد الخنيني عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 1 -2 -2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15-1- 2026م خلفا للعضو المستقيل المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين (مستقل).