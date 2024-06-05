شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات العامة: نجاح تسعير أول إصدار سندات بالجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم نجاحه في تسعير أول إصدار له من السندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، (ما يعادل 3.1 مليار ريال تقريبا).

يأتي ذلك ضمن برنامجه للسندات الأوروبية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.

وشهد العرض اكتتاباً تجاوز 6 أضعاف إجمالي الإصدار، وتكوّن من عدة شرائح وهي: 300 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.44 مليار ريال تقريباً) لسندات مدتها 5 أعوام، و350 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.68 مليار ريال تقريباً) لسندات مدتها 15 عاماً.

وتمثل القروض وأدوات الدين أحد المصادر الأربعة الرئيسية لتمويل صندوق الاستثمارات العامة. وتشمل المصادر الأخرى الأرباح المحتفظ بها من الاستثمارات، وضخ رؤوس الأموال من الحكومة، الأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة.

ويُصنف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة (A1) من قِبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، وبدرجة (A+) من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.