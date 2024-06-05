شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في التعاملات الصباحية، بالبنوك المصرية، اليوم الأربعاء، عند آخر مستوياته أمس.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، 47.37 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر عند 37.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، الأربعاء، في بنك قناة السويس، 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، عند 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المتحد، 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي،47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في المصرف المتحد عند 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني عند 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.