شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 0.2% إلى 2331 دولارا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بنسبة 0.2%، ليصل إلى 2331 دولارا، وذلك خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بآخر مستويات أسعار المعدن النفيس.

جاء ذلك وسط ترقب المستثمرين اليوم صدور بيانات حول نشاط القطاع الخدمي والتوظيف في الولايات المتحدة، للحصول على معلومات أكثر حول الخطوة القادمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون اليوم قراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي الذي يُصدره المعهد الأمريكي لإدارة الإمدادات، في ظل توقعات ارتفاعه إلى 51 نقطة في مايو من 49.4 نقطة الشهر السابق، ليتجاوز مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

ويصدر تقرير "إيه دي بي" حول التغير في وظائف القطاع الخاص، وسط توقعات إضافة الاقتصاد الأمريكي 175 ألف وظيفة الشهر الماضي مقارنه مع إضافته 192 ألف وظيفة في أبريل.

وتحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين تقرير الوظائف الأمريكية الجمعة لاستشراف المزيد عن مسار الفائدة المستقبلي.

والذهب يكون عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.