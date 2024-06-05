شكرا لقرائتكم خبر عن «جمجوم فارما» توافق على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي انعقد أمس.ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة "كي بي إم جي" للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.ويأتي التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من العام المالي 2025، بأتعاب إجمالية قدرها 725 ألف ريال.وشملت النتائج: عدم الموافقة على صرف مبلغ 2.324.5 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 105 ملايين ريال على المساهمين عن النصف الثاني من 2023 بواقع 1.5 ريال لكل سهم بما يعادل 15% من القيمة الاسمية للسهم.ويأتي ذلك إضافة لما وزعته الشركة من أرباح نقدية عن النصف الأول من 2023 بقيمة 70 مليون ريال.ويصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2023، 175 مليون ريال، بما يعادل 25% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 2.5 ريال.وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعمية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.علما بأن تاريخ توزيع الأرباح سيكون يوم الخميس 13 يونيو الحالي.وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي للسنة المالية 2024.