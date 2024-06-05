تراجع في سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث تراجع الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2063 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2653 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3095 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3537 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 24760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وصعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2331 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 0.21%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.