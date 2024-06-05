شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سايكو» توافق على تعديل 8 لوائح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) الذي انعقد أمس الثلاثاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) بأتعاب قدرها 530 ألف ريال، وتعيين برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب قدرها 1.025 مليون ريال.
وجاء التعيين من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025.
وتضمنت النتائج الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين نجيب موريس بحوث عضوا غير تنفيذي في مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ تعيينه في 13 يوليو 2023، لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 24 يونيو 2025. خلفل للعضو السابق د. جورج شاهين مدور.
وشملت النتائج الموافقة على تعديل عدة لوائح وهي: لائحة حوكمة الشركة، ولائحة مجلس الإدارة، ولائحة لجنة المراجعة، ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، ولائحة اللجنة التنفيذية، ولائحة لجنة الاستثمار، ولائحة لجنة إدارة المخاطر.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدرة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) بأتعاب قدرها 530 ألف ريال، وتعيين برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب قدرها 1.025 مليون ريال.
وجاء التعيين من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025.
وتضمنت النتائج الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين نجيب موريس بحوث عضوا غير تنفيذي في مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ تعيينه في 13 يوليو 2023، لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 24 يونيو 2025. خلفل للعضو السابق د. جورج شاهين مدور.
وشملت النتائج الموافقة على تعديل عدة لوائح وهي: لائحة حوكمة الشركة، ولائحة مجلس الإدارة، ولائحة لجنة المراجعة، ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، ولائحة اللجنة التنفيذية، ولائحة لجنة الاستثمار، ولائحة لجنة إدارة المخاطر.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدرة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية.