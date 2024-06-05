الاقتصاد

«لدن» توقع عقد تأجير مبنى إداري بقيمة 107.9 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة لدن للاستثمار عقد تأجير مبنى إداري عائد لها لصندوق التنمية العقارية لمدة 5 سنوات بقيمة 107,960,804 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن صندوق التنمية العقارية استأجر المبنى الإداري العائد لشركة لدن بمساحة 11,247.5 م2، يتكون من أربعة أدوار وقبو للمواقف يحتوي على 300 موقف.
وأضافت أن مدة العقد 5 سنوات تبدأ من تاريخ 07/11/2024م، فيما يتوقع أثر إيجابي للعقد على عام 2024 و2025 و2026 و2027 و2028م.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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