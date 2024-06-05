شكرا لقرائتكم خبر عن «بنان العقارية» تتقدم بطلب الانتقال إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت شركة بنان العقارية: إنها قدمت طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية، أمس.
وأضافت الشركة في بيان على تداول: إن تقديم الطلب جاء من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.
وكانت الشركة قد أعلنت في 4 يوليو 2023 قرار مجلس إداراتها بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية.
وأضافت الشركة في بيان على تداول: إن تقديم الطلب جاء من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.
وكانت الشركة قد أعلنت في 4 يوليو 2023 قرار مجلس إداراتها بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية.