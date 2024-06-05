الاقتصاد

«بنان العقارية» تتقدم بطلب الانتقال إلى السوق الرئيسية

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «بنان العقارية» تتقدم بطلب الانتقال إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة بنان العقارية: إنها قدمت طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية، أمس.
وأضافت الشركة في بيان على تداول: إن تقديم الطلب جاء من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.
وكانت الشركة قد أعلنت في 4 يوليو 2023 قرار مجلس إداراتها بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا