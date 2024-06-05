شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«ميار القابضة» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركتين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ميار القابضة توقيع إحدى شركاتها التابعة (شركة حلول المصاعد للاستثمار) مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع كل من شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات وشركة المصاعد الذكية ضمن صفقة استحواذ واحدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مذكرة التفاهم للاستحواذ على نسبة 100% من إجمالي حصص الشركتين بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف.
وتأتي عملية الاستحواذ ضمن إطار استراتيجية شركة حلول المصاعد للاستثمار في التوسع في سوق بيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية والنمو المستمر والاستدامة التي تستهدفها الشركة في إطار السياسة العامة لشركة ميار القابضة.
وتهدف هذه المذكرة لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين، إضافة إلى أن الاتفاقية مشروطة بنتائج أعمال الفحص النافية للجهالة المالية والقانونية والتفاوض للوصول للتقييم النهائي.
تتضمن مذكرة التفاهم عدداً من البنود المتعارف عليها والتي تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على بعض الأعمال الجوهرية، وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع إلى اتفاق الطرفين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة مجتمعة..
ويسري مفعول المذكرة من تاريخ توقيعها وستظل نافذة لمدّة ثلاثة أشهر، ولا يتم تجديدها إلا بموجب ملحق مكتوب بين الأطراف، وتنتهي بانتهاء مدّتها أو بتوقيع اتفاقية ملزمة بين الأطراف.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مذكرة التفاهم للاستحواذ على نسبة 100% من إجمالي حصص الشركتين بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف.
وتأتي عملية الاستحواذ ضمن إطار استراتيجية شركة حلول المصاعد للاستثمار في التوسع في سوق بيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية والنمو المستمر والاستدامة التي تستهدفها الشركة في إطار السياسة العامة لشركة ميار القابضة.
وتهدف هذه المذكرة لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين، إضافة إلى أن الاتفاقية مشروطة بنتائج أعمال الفحص النافية للجهالة المالية والقانونية والتفاوض للوصول للتقييم النهائي.
تتضمن مذكرة التفاهم عدداً من البنود المتعارف عليها والتي تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على بعض الأعمال الجوهرية، وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع إلى اتفاق الطرفين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة مجتمعة..
ويسري مفعول المذكرة من تاريخ توقيعها وستظل نافذة لمدّة ثلاثة أشهر، ولا يتم تجديدها إلا بموجب ملحق مكتوب بين الأطراف، وتنتهي بانتهاء مدّتها أو بتوقيع اتفاقية ملزمة بين الأطراف.