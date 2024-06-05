شكرا لقرائتكم خبر عن «بوبا» تحصل على موافقة هيئة التأمين لتسويق وبيع منتج جديد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني استلامها موافقة هيئة التأمين النهائية على تسويق وبيع منتج ترقية شبكات مزودي الخدمة الطبية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المنتج مقدم لفئة العملاء الأفراد في المملكة العربية السعودية.
ونوهت باعتماد المنتج بالرقم التعريفي (P-BUPA-2-I-24-011).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المنتج مقدم لفئة العملاء الأفراد في المملكة العربية السعودية.
ونوهت باعتماد المنتج بالرقم التعريفي (P-BUPA-2-I-24-011).