شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. ماذا بعد انتهاء اكتتاب الافراد في سهم أرامكو اليوم الأربعاء؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينتهي اليوم الأربعاء في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الثانوي في 154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو السعودية، تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، بشرط وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد، الجدول التالي يوضح ماذا بعد انتهاء اكتتاب الافراد في سهم أرامكو اليوم الأربعاء:

تواريخ الأحداث الرئيسية بعد انتهاء اكتتاب الافراد اليوم الأربعاء للطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية 2024