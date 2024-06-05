شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. ماذا بعد انتهاء اكتتاب الافراد في سهم أرامكو اليوم الأربعاء؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ينتهي اليوم الأربعاء في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الثانوي في 154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو السعودية، تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، بشرط وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد، الجدول التالي يوضح ماذا بعد انتهاء اكتتاب الافراد في سهم أرامكو اليوم الأربعاء:
تواريخ الأحداث الرئيسية بعد انتهاء اكتتاب الافراد اليوم الأربعاء للطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية 2024
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الإعلان عن سعر الطرح النهائي
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يوم الجمعة بتاريخ 01/12/1445 (الموافق 07/06/2024م)
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الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد
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يوم الجمعة بتاريخ 01/12/1445 (الموافق 07/06/2024م)
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الموعد النهائي لإتمام تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades)
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قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445 (الموافق 09/06/2024م)
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التاريخ المتوقع لبدء تداول أسهم الطرح
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من المتوقع أن يتمكن المستثمرون المكتتبون من البدء بتداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية بعد تنفيذ عمليات الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) للمؤسسات المكتتبة وإيداع أسهم المكتتبين الأفراد في محافظهم الاستثمارية في يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445 (الموافق 09/06/2024م).
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آخر موعد لإعادة فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) (إن وجد) للمكتتبين الأفراد
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يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445 (الموافق 11/06/2024م)
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الإعلان عن تسوية النقد ورد فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) (إن وجد)
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يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445 (الموافق 11/06/2024م)
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الإعلان عن استكمال الطرح وإجمالي قيمة الطرح النهائية
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يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445 (الموافق 11/06/2024م)
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فترة الاستقرار السعري
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من يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445 (الموافق 09/06/2024م) حتى يوم الثلاثاء بتاريخ 03/01/1446 (الموافق 09/07/2024م)