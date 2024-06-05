شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة ابدأ: بدء الدورة التدريبية الخامسة من مبادرة "معدتك شركتك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ " عن بدء الدورة التدريبية الخامسة من مبادرة "معدتك شركتك" التى تهدف إلى تأهيل المتدربين لسوق العمل وإعدادهم ليكونوا تقنيين محترفين في مجال قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل.

وتسعى مبادرتك "معدتك شركتك" إلى تحقيق ذلك من خلال تقديم التدريب الفني التخصصي، بالإضافة إلى التدريب التثقيفي والمالي والقانوني للمتدربين، وذلك لإعدادهم للنجاح في حياتهم المهنية.

الجدير بالذكر أن التدريب منحة مجانية، ويمكن التقديم عليه من خلال الرابط التالي:



https://ebda.com.eg/factory/add/e3149419-4d9f-4904-bf2d-0de41f87fd8e



