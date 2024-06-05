شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: عدم إصدار الفواتير الإلكترونية مخالف لأحكام قانون الإجراءات الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلة (الخامسة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى بالإلتزام بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى ، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو 2024، مُشددة على ضرورة إلتزامهم بشروط التشغيل التكنولوجي المُحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية .

وأكدت على ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشارت إلى ضرورة إلتزام الممولين والمكلفين بالقرار رقم (232) لسنة 2024 بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج فاتورتك.. حمايتك وجايزتك وذلك إعتباراً من15 يوليو 2024.