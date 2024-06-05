شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تخفيف الأحمال اليوم ساعتين فقط من 3 عصرا إلى 7 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة البترول أبلغت مركز التحكم القومى للكهرباء بالعودة للعمل بجدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء للفصل ساعتين وربع بدءا من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد توفير الكميات اللازمة من الوقود لتوليد الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك اجتماعات واتصالات هاتفية منذ صباح اليوم الأربعاء بين قيادات وزارتى الكهرباء والبترول ليتمكنوا للعودة إلى تخفيف الأحمال لمدة ساعتين فقط بعد أن تم زيادتها أمس الثلاثاء لـ3 ساعات نتيجة نقص الوقود.

وكان وزارتا الكهرباء والبترول أعلنتا أمس الثلاثاء أنه نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الاقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال فقط لساعة اضافية يوم الثلاثاء من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.