البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.4 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 26588 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 32424 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 11457 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 5830 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 8445 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 6574 نقطة.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المصدرة لعدد 50 ألف سهم بقيمة إجمالية 797 ألف جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

أعلنت شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومجموعة أي أف جي القابضة، وشركة مستشفى كليوباترا، وأيه كابيتال القابضة، شراء الأولى 100 ألف سهم خزينة، وشراء الثانية مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 200 ألف سهم، وشراء الرابعة 100 ألف سهم.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المشروعات الصناعية والهندسية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمالية والصناعية المصرية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 100 ألف سهم، 20 سهمًا، 382 سهم، 135 سهمًا، 3610 سهم، 83 ألف سهم، 7667 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، وتعليم لخدمات الإدارة، ومصر للفنادق عدد 100 ألف سهم، 63.8 ألف سهم، 2369 سهمًا، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 173.5 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، فيما باع مجلس إدارة شركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 5 آلاف سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 34.8 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 2000 سهم.

أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، بيع المساهم أحمد فاروق أحمد عبد اللطيف عدد 1.9 مليون سهم بسعر 0.790 جنيه بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 10.237% إلى 9.770%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة للمشاركة مع شركة الشرق الأوسط لتسليم قطعتي أراضي المشاركات والمقدرة بنحو 1759 فدانًا للبدء في مشاريع المشاركة، وتلقت مصر الجديدة خطابين ضمان 264.5 مليون جنيه، ويصل الحد الأدنى المضمون للمشاركة في قطعتي الأرض 64 مليار جنيه خلال 14 عامًا.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، ففي القطاع الصناعي، حققت شركة مصر بني سويف للأسمنت، مبيعات بلغت 666.6 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 276.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 41.5 مليون جنيه مقارنة مع 61.4 مليون جنيه.

وحققت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، مبيعات بلغت 440.4 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 187.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 103.2 مليون جنيه مقارنة مع 69.9 مليون جنيه.

وفي القطاع السياحي، حققت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، إيرادات نشاط بلغت 45.4 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 20.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.2 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 1.7 مليون جنيه.



