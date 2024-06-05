شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 5-6-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار النفط أستقرت قرب أدنى مستوياتها في أربعة أشهر اليوم الأربعاء مع استيعاب الأسواق لقرار أوبك بزيادة الإمدادات في وقت لاحق من هذا العام وبعد زيادة مخزونات الخام والوقود الأمريكية.

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 77.53 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.24 دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 83.08 دولار للبرميل .