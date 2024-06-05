شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم بـ24840 جنيها بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء استقرار ملحوظ عند 24840 جنيها بدون مصنعية عقب استقرار أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، مما ترتب عليه ثبات أسعار الجنيه الذهب في الأسواق قياساً على تداولات أمس

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 24840 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.