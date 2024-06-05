شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 5-6-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 5-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.022جنيه للشراء، و13.019جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.01جنيه للشراء، و13.01جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.022جنيه للشراء.

13.019جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.01جنيه للشراء.

13.01جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.04جنيه للشراء.

13.029جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.11جنيه للشراء.

13.02جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.09جنيه للشراء.

13.01جنيه للبيع.