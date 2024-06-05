شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للكهرباء يدفع بقيادة جديدة لرئاسة شركة توزيع كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالمهندس بهجت فياض رئيس قطاعات الشبكات بجنوب الجيزة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لرئاسة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء كأول قيادى من شباب الوزارة يتولى رئاسة شركة توزيع كبرى.

ويبلغ المهندس بهجت فياض رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء من العمر 46 عاما، ليصبح بذلك أول رئيس شركة توزيع كهرباء يتولى هذا المنصب تحت سن الـ50 عاما، كما هو متعارف عليه بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في إطار خطة الشركة القابضة للدفع بقيادة شابة لتغير الدماء والاستفادة من الكوادر الشبابية بالقطاع.

وكان المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أصدر قرارا بترقية 5 من شباب الشركة لدرجة مدير عام، وذلك في إطار حرص الشركة القابضة على الدفع بالكوادر الشبابية وتجديد الدماء بهدف تحسين مستوى الأداء.

وأصدر رئيس الشركة القابضة قرار بترقية المهندس أسامة سيد أمين عثمان لمدير الادارة العامة للمتابعة والسكرتارية لمكتب العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع وترقية المهندس أشرف محمود حامد محمود حنوت رئيسا لقطاع التدريب التابع لرئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد حافظ احمد حافظ، رئيسا لقطاع الدراسات الفنية والمتابعة المشروعات محطات التوليد البخارية والغازية، والمهندس هشام محمد محمد طلبة مدير الادارة العامة لمتابعة تنفيذ مشروعات محطات.

كما أصدر رئيس الشركة القابضة قرار بترقية المحاسب رامى فهمى عبد الحميد دويدار لمدير الادارة العامة للتفتيش المالي بقطاع العضو المتفرغ للشئون المالية والتجارية والتمويل.



