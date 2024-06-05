شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر الآن بعد تطورات السوق العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 منتصف تعاملات اليوم، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3105 جنيها، وذلك بعد تطورات السعر العالمي للذهب وحدوث تذبذب في الأونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3549 جنيها.

عيار 21 يسجل 3105 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2661 جنيها.

عيار 14 يسجل 2070 جنيها.

الجنيه الذهب 24840 جنيها.



الذهب العالمي

بقاء سعر الذهب فوق المستوى 2320 دولار يعد أمر إيجابي على المدى القصير، وذلك في ظل التراجع الكبير في العلاقة بين الذهب والفضة التي سجلت أدنى مستوى منذ أغسطس 2021 عند 72.47 أونصة فضة لكل أونصة ذهب.

تراجع العلاقة بين الذهب والفضة يعني أن الوقت مناسب لشراء الذهب لأنه مقيم أقل من قيمته، وهو ما حدث خلال هذا الأسبوع الذي شهد ارتفاع العلاقة بنسبة 2.7$ مع عودة المشتريات إلى الذهب واستغلال تراجع العلاقة بينه وبين الفضة.



