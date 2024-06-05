شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 77.38 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار النفط خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد أن أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، مما يزيد من المخاوف بشأن نمو الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 77.38 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.3%، إلى 73.07 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفض كلا العقدين نحو دولار في جلسة أمس الثلاثاء وقرابة3 دولار للبرميل الاثنين الماضي، تحت ضغط من إعلان تحالف أوبك+ خططا لزيادة الإمدادات بدءًا من أكتوبر الماضي على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.

وذكرت مصادر نقلا عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي. وعادة ما يكون ارتفاع المخزونات علامة على تجاوز الإمدادات للطلب.

وأظهرت أرقام معهد النفط الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام بأكثر من أربعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو الماضي ، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

كما ارتفعت مخزونات البنزين أكثر من أربعة ملايين برميل، وهو ما يزيد كثيرا عن الزيادة البالغة مليوني برميل التي توقعها المحللون.



