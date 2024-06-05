شكرا لقرائتكم خبر عن بـ50 مليون ريال.. 10 فرص استثمارية في معرض التطبيقات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

بدر الرزيزاء

تنوع الفرص

الدمام - شريف احمد - طرح رواد ورائدات أعمال 10 فرص استثمارية بقيمة 50 مليون ريال، وذلك خلال معرض التطبيقات الإلكترونية.واختتمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة مساء أمس، النسخة الثانية من معرض التطبيقات الإلكترونية 2024 الذي نظمته على مدار يومين برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وذلك بمقر الغرفة الرئيس.وضمن فعاليات اليوم الأخير من المعرض عقدت حاضنة غرفة الشرقية لريادة الأعمال الثلاثاء "لقاء المستثمرين 2024" والتي تهدف من خلاله إلى التقاء رواد ورائدات الأعمال بالمُستثمرين من قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية لخلق الشراكات والاستثمارات الناجحة وعرض التجارب والخبرات فيما بينهم.وقال رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء إن اللجنة المكلفة باختيار المشاريع جمعت العديد من الأفكار واختارت منها 10 فرص التي طرحت بعد ما مرت بعدة مراحل للتأكد من فعاليتها.أشار إلى أن الفرص الاستثمارية تنوعت في العديد من المجالات التنموية والخدمية والرياضية حيث قدمها تطبيقات: كسب، و كاندلز التعليمية، وليزي ويت، ورايا جيويلري، ونيكستا، وسوق ارتيزانا، ومصنع أصالة الشروق، وتأمين تك، وزدنا لحلول الفوترة الإلكترونية، وهيفكس دي اس اس لتصنيع أجهزة اختبار وقياس كهربائية.ولفت الرزيزاء إلى اتجاه قطاع الأعمال نحو الاهتمام والبحث عن الفرص الاستثمارية في مجال التطبيقات الإلكترونية التي تُساهم في وصول الخدمات بشكل أوسع وأسرع مع توافر تقنيات حديثة مما يحقق أهداف أصحاب الأعمال في الإسهام بتطوير أعمالهم وتوسعها ونموها.وشهدت النسخة الثانية المعرض وشهد مشاركة واسعة من أصحاب المؤسسات والشركات الراغبة في تطوير وتوسعة أعمالها الرقمية، وتحقيق الانتشار والتوسع من التجارة الإلكترونية، والمصممين والمبرمجين والمهتمين بمجال التطبيقات والتجارة الإلكترونية ورواد ورائدات الأعمال، بالإضافة إلى الجهات الممكنة والداعمة لريادة الأعمال.يذكر بأن معرض التطبيقات الإلكترونية 2024 يأتي ضمن أهداف غرفة الشرقية ممثلة بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تؤكد على تحويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى منشآت كبيرة عن طريق برامج وأنشطة منهجية وتشجيع الاستثمار من خلال البرامج التدريبية والملتقيات والمعارض المتخصصة بهذا المجال، إضافة إلى تنمية روح المبادرة للعمل الحر لدى الشباب السعودي.