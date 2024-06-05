شكرا لقرائتكم خبر عن كيف محت أسواق الأسهم الهندية 371 مليار دولار في يومٍ واحد؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الأسواق الهندية أسوأ خسارة لها في يوم واحد منذ حوالي 4 سنوات حيث جاء الأداء الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أقل من التوقعات، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية. تراجع الأسهم الهندية تراجعت الأسهم الهندية يوم الثلاثاء بعد أن أشار فرز الأصوات في انتخابات البلاد إلى أن حلم رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتحقيق فوز ساحق معرض للخطر وهو مما أثار الشكوك حول قدرته على المضي قدمًا في إصلاحات اقتصادية أكثر قوة.

وأغلق مؤشر سينسيكس القياسي في الهند الذي يتتبع 30 شركة كبيرة ومؤشر نيفتي 50 الأوسع نطاقا على انخفاض بنحو 6%.

جاء أسوأ انخفاض يومي للأسهم الهندية منذ عام 2020 بعد 24 ساعة فقط من وصول كلا المؤشرين إلى مستويات قياسية حيث دفعت استطلاعات الرأي في نهاية الأسبوع الخبراء إلى توقع فوز مدوي لمودي.

وتجدر الإشارة إلى إنه قد اختتمت أكبر انتخابات في العالم يوم السبت.

انخفض مؤشر سينسيكس بنسبة 5.93 % مسجلاً أكبر خسارة له منذ عام 2020.

وفي الوقت نفسه، شهد مؤشر نيفتي 50 مكاسبه منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 7٪ اعتبارًا من يوم الاثنين، حيث انخفض إلى زيادة ضئيلة بنسبة 0.7٪ منذ بداية العام. حجم الخسائر وخسر مؤشر القيمة السوقية لعموم الهند المتتبع لمؤشر أسهم بومباي أكثر من 31.06 تريليون روبية أو حوالي 371 مليار دولار في الرابع من يونيو وحده. ماذا تعني الخسائر؟ تعني الخسائر أن مؤشر سينسيكس قد محى جميع مكاسبه هذا العام في يوم واحد حيث انتقل من مكاسب سنوية بنسبة 5.85٪ حتى تاريخه يوم الاثنين إلى مركز خسارة بنسبة 0.22٪.

وفي يوم الأربعاء، بعد يوم واحد من نتائج الانتخابات انتعش مؤشر نيفتي وارتفع بنسبة 0.7٪ في حين كان تداول مؤشر سينسيكس مرتفعًا بنسبة 0.26٪. ولاية ثالثة ومن المنتظر أن يضمن مودي فترة ولاية ثالثة نادرة في السلطة، حيث فاز حزب بهاراتيا جاناتا بـ 240 مقعدًا في برلمان مجلس النواب، لكنه خسر أغلبية الحزب الواحد في سباق متقارب أكثر من المتوقع.

ومع ذلك، حصل ائتلاف التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا على 294 مقعدًا، وتمكن من الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية، متجاوزًا الـ 272 مقعدًا المطلوبة لتشكيل الحكومة.

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وفي الانتخابات العامة السابقة في عام 2019، حصل حزب بهاراتيا جاناتا على 303 مقاعد، وحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 353 مقعدًا. ماذا قال محللو جولدمان ساكس؟ وقال تقرير لبنك "جولدمان ساكس" صدر يوم الأربعاء :إنه ”حتى مع وجود أغلبية منخفضة فإننا لا نعتقد أن الاستقرار الكلي سيتعرض للخطر لكن ومع ذلك، فإن التفويض الأضعف من شأنه أن يزيد من صعوبة تنفيذ التغييرات الهيكلية في السياسات مثل إصلاحات الأراضي لمساعدة نمو الصناعات التحويلية وإصلاحات قطاع الزراعة لتعزيز نمو الإنتاجية الزراعية".

وقال محللو جولدمان إن هذه هي المرة الأولى خلال السنوات العشر الماضية التي يدير فيها حزب بهاراتيا جاناتا حكومة دون أغلبية خاصة به في لوك سابها "مجلس النواب" بالبرلمان. الأوضاع المالية وخلص المحللون إلى أنهم يعتقدون "أن الحكومة ستلتزم بمسار ضبط الأوضاع المالية المعلن عنه بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه السنة المالية على الرغم من توقع إعادة تخصيص بعض الإنفاق نحو الرعاية الاجتماعية”. أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم تعد الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم وهي في وضع مريح يسمح لها بالتوسع بمعدل سنوي لا يقل عن 6% في السنوات القليلة المقبلة، لكن المحللين يقولون إنها تحتاج إلى تحقيق نمو بنسبة 8% أو أكثر إذا أرادت أن تصبح قوة اقتصادية عظمى. مصاف الدول الكبرى ومن شأن التوسع المستدام أن يدفع الهند إلى أعلى مصاف أكبر الاقتصادات في العالم، حيث يتوقع بعض المراقبين أن تصبح البلاد في المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة والصين فقط بحلول عام 2027.

وكان أداء أسواق الأسهم في البلاد جيدا خلال فترة ولاية مودي.

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وفي وقت سابق من هذا العام، تفوقت البورصة الهندية (NSE) على كل من بورصة شنتشن وبورصة هونج كونج لتصبح سادس أكبر بورصة في العالم، حسبما أظهرت بيانات من الاتحاد العالمي للبورصات.

لكن المستثمرين اشتكوا من ارتفاع أسعار الأسهم الهندية ويعتقد بعض المحللين أن التصحيح قد يكون صحيا للأسواق. جذب الاستثمارات الدولية ووفقاً لمانيش جاين، رئيس الأعمال المؤسسية في شركة "ميرا أسيست كابيتال ماركيتس" :"إذا "أصبحت التقييمات أكثر معقولية من الآن فصاعداً فسوف يجذب ذلك المزيد من الاستثمارات إلى أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم حيث أن الهند تمثل قصة نمو هيكلي طويلة المدى".