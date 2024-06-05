شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. تراجع المؤشر الرئيسى بنسبة 1.3% بختام جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.789 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 26634 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 32563 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 11496 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 5794 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 8422 نقطة.