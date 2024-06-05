شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 7 شركات 95 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي بقيمة 95 ألف جنيه على 7 شركات، على أن يعاد عرض موقف الشركات على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة، وذلك لتكرار مخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية.

غرمت لجنة القيد، 5 شركات وهم العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وبنك قناة السويس، وأسمنت سيناء، وذلك لعدم التزام الشركات بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

وغرمت لجنة القيد، شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو 20 ألف جنيه، وذلك لتكرار مخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية، كما غرمت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 25 ألف جنيه؛ لمخالفة الشركة لأحكام المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

في سياق متصل قررت لجنة القيد بالبورصة، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على سندات كابيتال للتوريق الإصدار الأول برنامج سادس، وسندات كابيتال للتوريق الإصدار الثاني برنامج ثالث، وسندات كابيتال للتوريق الإصدار الأول البرنامج الثالث، وسندات كابيتال للتوريق إصدار ثاني برنامج ثاني، وذلك لمخالفة المادة (47) من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.