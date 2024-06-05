شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.5%، عند 11553 نقطة، وبتداولات بلغت 8.052 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 285.281 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.087 تريليون ريال. انخفاض أسهم 163 شركة انخفضت أسهم 163 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 52، من بين 235 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، فقيه الطبية، والخريف، وأديس، وتعليم ريت، وأسمنت الجوف، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، وسيسكو القابضة، وميدغلف للتأمين، والكابلات السعودية، وباتك، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.4%، عند 25925 نقطة، وبتداولات بلغت 33.736 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.492 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 52.922 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 28 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 32، من بين 89 شركة مدرجة في السوق الموازية.