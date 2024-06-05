شكرا لقرائتكم خبر عن «بحر العرب»: شراء برج مكتبي في الرياض بـ59 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات بالتمرير أمس، التوصية من حيث المبدأ على شراء برج مكتبي مملوك لعضو مجلس الإدارة محمد صالح السحيباني (مصلحة مباشرة).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن البرج مكون من 23 دور في حي الصحافة شمال مدينة الرياض من عضو مجلس الإدارة محمد صالح السحيباني ( مصلحة مباشرة) وهيثم محمد السحيباني (مصلحة غير مباشرة).

وأضافت أن قيمة الصفقة 59 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية تقسط لمدة عشر سنوات ميلادية تدفع على دفعات سنوية متساوية.

وأوضحت أن طريقة تمويل الصفقة من خلال موارد الشركة الذاتية، مضيفة أن شراء الأصل العقاري ليكون مقرا للشركة والشركات التابعة لها.

وتوقعت أن تؤدي الصفقة إلى زيادة الموجودات غير المتداولة بقيمة الأصل ويقابلة أيضاً زيادة المطلوبات غير المتداولة كما سيتم الإعلان عن أي أثر مالي آخر لاحقاً إن وجد.