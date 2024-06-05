شكرا لقرائتكم خبر عن أكوا باور توقع اتفاقية لإنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت شركة أكوا باور، اتفاقية لبحث سُبُل التعاون مع شركة إيتوتشو اليابانية، لإنشاء محطة أكوا باور لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وشراء الأمونيا الخضراء التي ستقوم المحطة بإنتاجها.

ووفقا للاتفاقية سيتم تطوير المرحلة الأولى من المشروع بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طنٍ من الأمونيا الخضراء سنويًا، مع نيّة التوسع لتطوير المرحلة الثانية بقدرة إنتاجية تبلغ 2 مليون طن سنويًا. محطة أكوا باور في مصر وبموجب هذه الاتفاقية، أعربت كلًا من "أكوا باور"، و"إيتوتشو" اليابانية عن رغبتهما بالتعاون لتقييم جدوى المشاركة في تنفيذ المشروع على صعيد إبرام عقود أعمال الهندسة، والمشتريات، والبناء، واختيار أصحاب المصلحة المعنيين، فضلاً عن النظر في إمكانية شراء "إيتوتشو" للأمونيا الخضراء التي سيجري إنتاجها في محطة أكوا باور في مصر.

تعليقاً على ذلك، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "تُعزز هذه الاتفاقية من مكانتنا بصفتنا إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم".

وأضاف: "نحقق تقدمًا ملحوظًا على صعيد تطوير البنية التحتية للعديد من مشروعاتنا حول العالم، كما نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون؛ بما يسهم في تحقيق الفائدة المرجوة من هذا المشروع على كافة الأطراف". توفير الأمونيا منخفضة الكربون وقال تاكيو أكاماتسو، المدير العام لوحدة الابتكار الأخضر في شركة إيتوتشو اليابانية: "ستُسهم شراكتنا مع أكوا باور في دعم مبادراتنا الهادفة إلى توفير الأمونيا منخفضة الكربون في القطاع البحري، وذلك على شكل وقود بديل خالٍ من الانبعاثات".

وأضاف: "ستكون الأمونيا الخضراء التي سيتم إنتاجها مصدرًا مهمًا لمركزنا المستقبلي الذي نقوم بإنشائه اليوم بالتعاون مع أكوا باور، بدعم من الحكومة المصرية، لتزويد السفن بوقود الأمونيا في قناة السويس". اتفاقية إطارية الجدير ذكره أن "أكوا باور" وقّعت اتفاقية إطارية مع صندوق مصر السيادي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة في مصر، وذلك في شهر ديسمبر من عام 2023، للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.

وتضمّ محفظة شركة أكوا باور في مجال مشروعات الهيدروجين الأخضر أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في نيوم، والذي بلغ مرحلة الإغلاق المالي باستثمارات إجمالية بقيمة 8.5 مليار دولار، وتوقيع اتفاقية شراء الأمونيا الخضراء لمدة 30 عامًا.

وبتاريخ 27 نوفمبر عام 2023، بدأت شركة أكوا باور العمل في مشروعها الثاني للهيدروجين الأخضر في جمهورية أوزبكستان.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية خلال المرحلة الأولى إلى 3000 طنٍ من الهيدروجين الأخضر سنوياً.

