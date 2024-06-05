شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت السعودية»: توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية خلال اجتماعه الذي انعقد اليوم، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2024 .

وقالت الشركة في بيان على تداول، إن إجمالي المبلغ الموزع 191.25 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 153 مليون سهم.

ووفقا للشركة تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.

وأضافت أن تاريخ الأحقية 1445-12-03 الموافق 2024-06-09، وتاريخ التوزيع 1445-12-20 الموافق 2024-06-26.