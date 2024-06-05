الاقتصاد

«أسمنت السعودية»: توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من 2024

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت »: توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية خلال اجتماعه الذي انعقد اليوم، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2024 .
وقالت الشركة في بيان على تداول، إن إجمالي المبلغ الموزع 191.25 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 153 مليون سهم.
ووفقا للشركة تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.
وأضافت أن تاريخ الأحقية 1445-12-03 الموافق 2024-06-09، وتاريخ التوزيع 1445-12-20 الموافق 2024-06-26.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا